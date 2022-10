Volley femminile | Marina Lubian | “Ho sfruttato la mia possibilità | ora pensiamo ai quarti di finale”

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’Italin rosa aveva già fatto calare il sipario in questi Mondiali nei Paesi Bassi, in fatto di qualificazione aidi. La vittoria contro l’Argentina aveva portato al raggiungimento del traguardo, ma oggi contro la Cina si andava a caccia dell’affermazione per ottenere la vetta della Pool E e quindi presentarsi alla fase a eliminazione diretta con il primato del raggruppamento. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno espresso un’ottima pallavolo e le cinesi sono state piegate 3-0 (26-24, 25-16, 25-20). A Rotterdam si è vista la migliore versione della selezione del Bel Paese nella rassegna e questo è un buon segnale in vista delle partite che conteranno davvero. Per conoscere il nome di un’avversaria tra Brasile, Giappone, Cina e Belgio, bisognerà aspettare l’esito delle ultime sfide in programma tra oggi e domani, ma ...

