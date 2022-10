Volley femminile | Davide Mazzanti | “La nostra miglior partita ai Mondiali | ottimo segnale prima dei quarti di finale”

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Una super Italia neidi2022. Le azzurre hanno dominato la Cina 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) nell’ultima gara della seconda fase della rassegna iridata. Una vittoria netta e indiscutibile per le campionesse d’Europa, grazie alla quale le 9 vittorie e i 25 punti conquistati garantiscono l’aritmetico primo posto nel gruppo E. Le nostre portacolori, pur già certe del pass aidi, hanno espresso una grande pallavolo contro la compagine cinese a Rotterdam (Paesi Bassi), mettendo in mostra quello spirito e quella voglia di vincere che possono portare molto lontano. E quindi, ritroveremo le ragazze allenate damartedì 11 ottobre ad Apeldoorn per affrontare la quarta classificata della pool di Rotterdam. Per sapere chi sarà ...