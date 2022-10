VIDEO Max Verstappen-Lando Norris | che rischio! Incidente sfiorato a Suzuka e reprimenda per l’olandese

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Grandi emozioni nel sabato di(Giappone), sede del 18° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista nipponicaMaxha ottenuto con la Red Bull la pole-position a precedere di un nulla le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Tuttavia, nella Q3 qualcosa è accaduto:, nel tentativo di portare in temperatura le gomme, ha rischiato di centrareche a velocità molto più sostenuta si stava preparando per il suo giro cronometrato. Il tutto è accaduto nella zona della variante prima del rettilineo dei box, nota per l’del 1989 tra Alain Prost e Ayrton Senna. Per questo, entrambi i piloti sono stati chiamati dagli Stewards per analizzare il tutto e giungere a un giudizio. Solo ...