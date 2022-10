VIDEO Marco Paolini | il giorno della tragedia del Vajont

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il 9 ottobre è il triste anniversariodel. Ed è giusto che in questa data ci si ricordi, sempre, ogni anno, cosa è successo in quegli anni e nei mesi che precedettero unache ha causato 1900 morti. Un brillantissimoracconta tutta la storia del. Il documento andò in onda su Rai2 la sera del 9 ottobre del 1997 in diretta dalla diga. Due ore e venti minuti di sana cultura per comprendere quanto accaduto nei decenni precedenti il disastro sin dal momento in cui si decise di iniziare il progetto dell’invaso.

