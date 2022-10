VIDEO Italia-Cina 3-0 | Mondiali volley femminile 2022 | highlights e sintesi Le azzurre vincono il girone

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’ha tolto la maschera aidie ha giocato la partita più bella delle ultime due settimane. Le Campionesse d’Europa hanno annichilito laper 3-0 (26-24; 25-16; 25-20) nel rovente big match di questo sabato e hanno conquistato il primo posto nella Pool E della seconda fase. In un incontro di livello tecnico mostruoso, lehanno sciorinato tutta la loro classe in ogni fondamentale: prestazione sublime e incisiva al servizio, attacco dinamitardo e a tutto campo, difesa che risponde colpo su colpo alle avversarie nel loro fondamentale di riferimento, muro titanico che ha frenato la verve della corazzata avversaria. Paola Egonu ha disputato un incontro di assoluta maestria, mettendo a segno 27 punti. La palleggiatrice Alessia ...

