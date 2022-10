Video | Haaland e le lasagne del padre Guardiola ' ' Se è il suo segreto' '

Sky Sport

Pep Guardiola scherza così in conferenza quando un giornalista gli rivela che prima di ogni gara casalinga Erlingsi gode un piatto di ...In alto ecco ilsu Sconcerti che parla die la sindrome di Down. Manchester City-Copenaghen 5-0: altra doppietta per Haaland Una leggenda della difesa rivela come bloccare il norvegese e ricorda: "Ho giocato contro Messi e Cristiano, ma il Fenomeno..." ...“Haaland ha questa faccia un po’ da sindrome Down, non ha una faccia normalissima. La cosa che rende inquietante Leao è la sua indifferenza, Haaland esplode con la sua energia”. Sono frasi che stanno ...