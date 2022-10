Vera Gemma | chi sono tutti i suoi amori e il padre del figlio Maximus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la famosa attriceè la figlia dell’iconico attore Giuliano, oggi scopriamo chiex, fidanzati e mariti All’inizio degli anni ’90, invece, è in teatro mentre nel 2000 comincia a lavorare al cinema con diversi film come ‘Il cartaio‘ e ‘La sindrome di Stendhal‘. I telespettatori sicuramente ricorderanno che la figlia di Dario Argento, però, durante la trasmissione ha subito un brutto infortunio e all’epoca è stata costretta a dire addio al reality. Lacontinua con Gennaro Lillio. Per quanto riguarda il 2020, invece, laprende parte a ‘Resta a casa e vinci‘ ed oggi, all’età di 50 anni, è tra i protagonisti de ‘L’Isola dei ...