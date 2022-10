Venezia-Bari | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Questo pomeriggio alle 14, allo stadio Penzo, ilospita ilnella gara valida per l’ottava giornata diB. Una gara da non perdere tra una squadra, quella lagunare, che si è ritrovata dopo un inizio ostico e tra un’altra compagine che invece si è riscoperta in testa alla classifica. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità in merito allee dove sarà possibile. Il momento del(Crediti foto:FC Twitter)Ilviene dalla bella e convincente vittoria ottenuta in Sardegna ai danni del Cagliari per 1-4. Con uno Cheryshev in grandissimo spolvero, autore di due gol e un assist da subentrato, ora i lagunari si concentreranno sull’imboccare la strada giusta. Fin qui ...