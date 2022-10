Valerio Cipriani è indagato per l’omicidio della zia Silvia

(Di sabato 8 ottobre 2022)per la mortezia. L’avvocato: «È persona offesa» RIETI –, nipote di, è stato iscritto dalla Procura nel registro degli indagati per il reato di omicidio volontario e non occultamento di cadavere. «Quale che sia la causascomparsasignoranon c’entra niente», è quanto ha detto, nel corsopuntata di Quarto Grado in onda questa sera, l’avvocato reatino Luca Conti, commentando la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati, per omicidio volontario, del nipote77enne di Cerchiara. «Al momento il mio cliente – ...

... secondo quanto apprende l'ANSA da fonti investigative, ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario ma non per occultamento di cadavere,, ...Stando a quanto ha appreso l'Ansa,sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario ma non per occultamento di cadavere. Saranno le ...Svolta nel caso di Silvia Cipriani l'ex postina di Cerchiara i cui resti sono stati ritrovati in un bosco di Montenero a distanza di due mesi ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. La Procura di Rieti, nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa della 77e ...