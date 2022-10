Usa | ' Fbi verifica se Trump spostò carte riservate a New York'

Agenzia ANSA

L'Fbi sta indagando sulla possibilità che Donald Trump abbia nascosto documenti classificati nella sua abitazione di New York o nel suo club di golf di Bedminster. Lo riporta Rolling Stone. Donald Trump cerca di sottrarre al Dipartimento di Giustizia due cartelle di documenti sequestrati dall'Fbi a Mar-a-Lago contenenti la corrispondenza con gli Archivi Nazionali.