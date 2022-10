UNOMATTINA | MASSIMILIANO OSSINI SCENDE IN CAMPO PER LE DONNE IRANIANE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 8 ottobre 2022) Continua la staffetta dei programmi del day time a sostegno dellein Iran. Per la prima volta è un uomo a farlo. Dopo Oggi è Un Altro Giorno con Serena Bortone, è toccato a, volto di Uno Mattina, unirsi alla protesta a sostegno dei diritti delle. Il gesto e le parole dinella puntata in onda ieri adsu Rai1: Pensavo, com’è possibile che quando c’è una causa che riguarda tutti, scendono in piazza uomini e; quando invece il problema riguarda solo lesi mobilitano quasi ed esclusivamente loro. Con questo piccolissimo gesto, anche io voglio unirmi alla protesta e far capire che anche gli atti simbolici contano e sono importanti. Da soli non facciamo per niente strada, ...