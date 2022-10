Uno studio rivela il nostro lato oscuro quando siamo al PC | lo avevi già notato?

Leggi su computermagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il computer è un dispositivo elettronico ormai conosciutissimo e in continua evoluzione, tuttavia un recentesembra che lo abbia etichettato come uno strumento tutt’altro che positivo per molti di noi. Cosa ha affermato la ricerca? Essere arrivati a questa conclusione non è da poco – Computermagazine.itUn nuovodedicato ai PC Secondo unoscientifico pubblicato sulla The International Journal of Conflict Management, firmata da ricercatori della Rutgers e della De Paul University, nel momento in cui utilizziamo un PC è più probabile che le persone mentano rispetto acomunicano tramite smartphone. Quello che stiamo dicendo è probabile che rappresenti un interessante punto di vista sull’impatto della tecnologia sui comportamenti degli esseri umani. L’esperimento in questione ...