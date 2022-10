United Rugby Championship | le Zebre Parma lottano | ma gli Stormers si impongono

Eurosport IT

Sabato 8 ottobre il Lanfranchi sarà teatro di una sfida di assoluto prestigio: alle ore 16:00 le Zebre Parma affronteranno i DHL Stormers, neo - vincitori del BKTChampionship. La ..."Il morale è alto dopo la vittoria contro gli Scarlets. Siamo motivati e pronti per scendere in campo domenica. Loro hanno avuto un buon inizio di stagione come noi. Saranno sicuramente carichi e ... United Rugby Championship - Sussulto delle Zebre: la meta di Cook contro gli Stromers The 27-year-old from Newbridge will make his 158th appearance for the Rodney Parade club against Benetton in the United Rugby Championship tomorrow. At some stage this season, potentially before the ...Munster would have went into the URC season with every belief they could be vying for a place at the summit of the table after four rounds of action.