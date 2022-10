Ultime Notizie – Ucraina | 007 Gb | “Aumentano critiche a vertici militari in Russia”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Irussi sono sempre più sotto pressione da parte di “attori sempre più diversi all’interno del sistema russo” alla luce delle battute d’arresto che le forze russe stanno subendo in. E’ quanto segnala l’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, sottolineando come sebbene finora lenon siano state rivolte alla leadership politica, la tendenza “a manifestare pubblicamente il dissenso contro l’establishment russo” potrebbe essere “probabilmente difficile da invertire”. La valutazione cita il leader ceceno Ramzan Kadyrov e il proprietario del Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, così come “presentatori tv approvati dallo stato, pop star e una comunità sempre più esplicita di bloggerultranazionalisti”. Nel caso di Kadyrov e Prigozhin, ...

Arrestato dalla polizia palestinese un uomo sospettato dell'omicidio di un ragazzo che è stato trovato decapitato nella Cisgiordania. Ahmad Abu Marhia , 25 anni, aveva ricevuto minacce di morte perché ...TEMI: blogger udine kronospan italia kronospan san vito al tagliamentofvgudine tribunale udineDopo i danni della siccitá, in Fvg dal governo arrivano le briciole ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Moderata soddisfazione per Lando Norris al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Giappone, 18° prova del mondiale 2022 di Formula 1. Nonostante un potenziale "disastro" con ...