Ultime Notizie – Parlamento | lavori in corso per nuova legislatura

(Di sabato 8 ottobre 2022) In attesa della prima seduta in, convocata per giovedì 13 ottobre, a Montecitorio e Palazzo Madama, sedi di Camera e Senato, si muovono le squadre di tecnici e funzionari, per mettere a punto la macchina dell’accoglienza. Accoglienza per i neo-eletti che scatta già lunedì, con senatori e deputati che, con il telegramma di convocazione in mano, saranno registrati, con tanto di scatto di foto per il tesserino parlamentare. Le strutture di check-in saranno allestite al Senato nella Sala Caduti di Nassirya, alla Camera nella Sala del Mappamondo. In sala Nassirya, sono quasi pronti i kit per gli eletti, che riceveranno badge e quanto servirà per muoversi nei Palazzi, per la XIX. Alla Camera sarà la sala del Mappamondo ad accogliere i deputati. Per gli eletti possibilità di registrazione prevista fino a venerdì 14, giorno successivo ...