Ultime Notizie – Meloni lascia chat Fratelli d’Italia | ecco perché

(Di sabato 8 ottobre 2022) In relazione all’uscita di Giorgiadal gruppo su WhatsApp dei parlamentari di, collegata secondo alcuni alla rabbia della stessa leader per la fuga didall’esecutivo di FdI, a quanto apprende l’Adnkronos i motivi sarebbero dovuti ad altri fattori. Primo fra tutti quello di chiudere la vecchiacon i soli parlamentari della vecchia legislatura e rifarla da capo con tutti gli eletti, esclusi ovviamente coloro che non ce l’hanno fatta il 25 settembre. L’amministratore della, per l’appunto Giorgia, già da ieri avrebbe dato mandato alla sua segreteria di aggiornare lae riattivarla quanto prima. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

ALESSANDRIA - Entrambe hanno vinto in Coppa Italia e sono invischiate nelleposizioni del girone B. Per l' Alessandria Calcio la sfida di domenica alle 17.30 contro il Pontedera del neo mister Canzi rappresenta uno snodo significativo della stagione. I toscani sono ...... e ricordiamo che il 31 dicembre 2022 si esaurisce anche la quota 102 per andare in pensione prima a 64 anni di età e con 38 anni di contributi, stando a quanto riportano le, il ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 8 ottobre Questo pomeriggio ci sarà una nuova registrazione e forse ne sapremo di più ma, per il momento, le vicende del programma lasciano l'amaro in bocca. Scopri le ultime news su Uomini e Donne.Antonio Cassano dice la sua su Sturm Graz - Lazio. L'ex fantasista di Milan, Inter e Real Madrid, intervenuto come di consueto durante la Bobo Tv, ha detto sulla squadra di Sarri: "Mi è piaciuto da un ...