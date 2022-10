Ultime Notizie – Dalla perturbazione atlantica al ciclone | le previsioni meteo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 8 ottobre 2022)d’Islanda molto attivo nei prossimi giorni: nell’arco di una settimana l’Atlantico Settentrionale sfornerà almeno 4 cicloni molto profondi con maltempo tra Groenlandia e Isole Britanniche, in particolare tanta pioggia ma anche violente tempeste di vento. Da queste zone alcuni cicloni, alcune trottole di bassa pressione, scapperanno verso Est e verso Sud: la prima discesa è attesa domenica sul Nord Italia con qualche pioggia, più intensa su Emilia, Lombardia e Piemonte. Un secondosprofonderà verso Sud, fino al Marocco da martedì, altre due zone di bassa pressione porteranno maltempo sulle zone nord atlantiche prima di scendere verso il Mediterraneo da metà mese. Un quadro sinottico dunque molto movimentato come è normale sia in autunno. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, ricorda tra ...