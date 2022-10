Ultime Notizie – Crimea | il ponte di Kerch dopo l’esplosione – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 8 ottobre 2022) In uno deidiffusi sui canali Telegram ucraini, le immagini dei dannila forte esplosione avvenuta stamani suldi, collegamento tra lae la Russia. Secondo Mosca, come riporta l’agenzia Tass, a causaresarebbe stato un camion fatto saltare in aria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione