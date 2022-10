Ucraina ultime notizie Ucraina | colpito il ponte per Russia-Crimea Podolyak accusa i servizi russi Mosca nomina nuovo comandante

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 8 ottobre 2022) Danneggiato ildi Kerch, che collega laalla:?l'esplosione di camion bomba provoca un gigantesco incendio, almeno tre morti. La Sbu, isegreti ucraini, avrebbero condotto l'attacco, ma il consigliere presidenziale ucraino Podoliak chiama in causa lotte intestine aisegretiannuncia risposte «dure» al blitz. Secondo i media ucraini, arresti di personale militare sono in corso a. Il generale Surovikin è statoto al comando dell’”operazione militare speciale” in