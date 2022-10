Ucraina | ultime notizie Rogo sul ponte di Crimea Raid russo | Zaporizhzhia senza energia

Il Sole 24 ORE

...Mosca ha annunciato di aver guadagnato terreno - tre villaggi nell'orientale - dopo aver perso migliaia di chilometri quadrati di territorio su diversi fronti a nord e a sud nelle...Biden evoca il rischio di un'Armageddon nucleare a causa della guerra. Poi la Casa Bianca corregge il ... Ucraina ultime notizie. Usa: Non c’è minaccia nucleare imminente. A Lyman 180 in fossa comune, anche ... Per Zelensky "la Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell'Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l'invasione della Russia, quest'ultima non ...Il discorso ufficiale del Cremlino sulla guerra ucraina, un'»operazione militare speciale» secondo le parole del Presidente russo Vladimir Putin, ha iniziato a mostrare qualche crepa, dal momento che ...