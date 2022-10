Ucraina | raid russo | centrale di Zaporizhzhia senza energia Camion-bomba in Crimea

Per Zelensky "la Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella partedell'Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l'invasione della Russia, quest'ultima non ...Allarme continuo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in. Da mesi la centrale è nel mirino dei bombardamenti e deidelle forze armate del Cremlino. E la situazione sta velocemente peggiorando. Dopo gli ultimi bombardamenti, infatti, la centrale ...Biden a un evento giovedì sera aveva detto: «Rischiamo un Armageddon». Bombardamenti su Zaporizhzhia: 14 morti, danni alla linea elettrica di un reattore ...Zelensky all'Ue: 'Siamo sull'orlo del disastro nucleare. Metsola: 'Inviare armi pesanti e carri armati all'Ucraina. Rispondere in modo proporzionato a escalation Russia ...