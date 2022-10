Ucraina | Mosca nomina Surovikin nuovo comandante forze armate in Ucraina

(Di sabato 8 ottobre 2022), 8 ott. (Adnkronos) - La Russia hato Sergeidellerusse in. Exdelle operazioni russe in Siria,, secondo il Ministero della Difesa britannico - riferisce il Financial Times - è “un generale notoriamente corrotto e brutale anche per gli standard dell'esercito russo”.

Ci sono i video a confermare la dinamica, mentre sulla 'matrice'ha subito accusato Kiev e ha ... consigliere di Volodymyr Zelensky , in un tweet è sembrato intestare l'azione alla parte: ...Non è chiaro cosa sia successo, ma come avviene dall'inizio della guerra insi rincorrono le voci da entrambe le parti del conflitto. Persi tratta di 'un attentato terroristico con un ... La Casa Bianca: "Da Mosca nessun segnale sull'uso imminente di armi atomiche" Mosca, 8 ott. (Adnkronos) – La Russia ha nominato Sergei Surovikin nuovo comandante delle forze russe in Ucraina. Ex comandante delle operazioni russe in Siria, Surovikin, secondo il Ministero della ...Nuovo cambio ai vertici delle forze armate russe impegnate nella guerra in Ucraina. Il generale Serghei Surovikin è stato nominato al comando del gruppo congiunto delle forze impegnate in quella che ...