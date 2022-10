Ucraina | guerra nucleare | Zelensky accusa Putin | ma Usa frenano

RaiNews

Il 227° giorno diininizia con l'allarme per i danni alla linea elettrica del reattore 6 nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il direttore generale dell'Aiea, Agenzia Internazionale per l'Energia ...'Sì, ci ha provato dall'inizio della. Aiuta l'a riprendere i propri territori senza però attaccare il territorio russo. Un equilibrio difficilissimo, ma è il motivo per cui sono state ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 227 - Tass: incendio ponte Crimea provocato da camion-bomba - Tass: incendio ponte Crimea provocato da camion-bomba ROMA, 06 OTT - Tre forti esplosioni sono state da poco udite a Zaporizhzhia mentre si vedono alzarsi colonne di fumo dal centro della città,. Lo riferisce il Guardian. Intanto il governatore della ...Zelensky all'Ue: 'Siamo sull'orlo del disastro nucleare. Senza la nostra difesa Mosca avrebbe portato la guerra in Europa'. Metsola: 'Inviare armi pesanti e carri armati'. Usa, non c'è minaccia nuclea ...