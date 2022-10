Ucraina | 007 Gb | “Aumentano critiche a vertici militari in Russia”

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – Irussi sono sempre più sotto pressione da parte di “attori sempre più diversi all’interno del sistema russo” alla luce delle battute d’arresto che le forze russe stanno subendo in. E’ quanto segnala l’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, sottolineando come sebbene finora lenon siano state rivolte alla leadership politica, la tendenza “a manifestare pubblicamente il dissenso contro l’establishment russo” potrebbe essere “probabilmente difficile da invertire”. La valutazione cita il leader ceceno Ramzan Kadyrov e il proprietario del Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, così come “presentatori tv approvati dallo stato, pop star e una comunità sempre più esplicita di bloggerultranazionalisti”. Nel caso di ...

Adnkronos

