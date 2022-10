Pianeta Milan

...il 4° turno ospiti alle ore 15 del Venezia mentre alle ore 14 debutto stagionale per gli... domenica 25 settembre ore 15 Atalanta - Milan, Verona - Udinese, Inter - Monza,- Cittadella, ...La Primavera ha vinto 3 - 0 ad Albinoleff e e sale a quattro punti in classifica dopo due giornate: a punteggio pieno ci sono Monza,, Venezia e Vicenza. U16, Spal-Milan 1-4: doppietta per il baby bomber Camarda Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Mi ...Tante reti e soddisfazioni nel fine settimana atalantino Come riportato dal sito ufficiale, weekend intenso per l’Attività Agonistica del Settore Giovanile nerazzurro. Sabato la Primavera ha pareggiat ...