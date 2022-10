Tumore al seno | scoperto il meccanismo di resistenza alle cure

"La Federazione Italiana Dragon Boat è felice di dare supporto a questo festival, perché sin dal 2003 lavoriamo con donne operate dialche praticano questa particolare disciplina ...*****al, in Sicilia nuovo percorso terapeutico e sostegno psicologico - Via libera dall'assessorato regionale per la Salute al nuovo Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) ...Il tumore della mammella rappresenta il tumore diagnosticato più frequentemente nelle donne nella fascia di età tra i 49- 70 anni di età (30% delle neoplasie). Attualmente la sopravvivenza a 5 anni de ...Sport e salute per ricordare l’indimenticato presidente Almerico Tortorella: domani alle 11, al Circolo dei Canottieri di Salerno, verrà presentata la nuova palestra dedicata al ...