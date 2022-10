Trattore si ribalta | 70enne muore a Maddaloni Caserta

(Di sabato 8 ottobre 2022) commenta Un uomo di 70 anni è deceduto in seguito almento delche conduceva in un fondo agricolo di, nelno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno ...

commenta Un uomo di 70 anni è deceduto in seguito al ribaltamento delche conduceva in un fondo agricolo di Maddaloni, nel Casertano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato il corpo dell'anziano, rimasto schiacciato sotto il mezzo. ...si, muore uomo a Maddaloni Hanno cercato di soccorrere una persona che era rimasta vittima di un'incidente mentre lavorava in un campo agricolo. Purtroppo, giunti immediatamente sul ...Un uomo di 70 anni è deceduto in seguito al ribaltamento del trattore che conduceva in un fondo agricolo di Maddaloni, nel Casertano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato ...È un incidente dai risvolti tragici quello consumatosi, nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14. Un uomo di circa 70 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando. L’inc ...