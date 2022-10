Trasporti | Eav | lunedì sciopero di quatto ore

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ente autonomo Volturno (l’holding regionale deiin Campania) informa che perprossimo (10 Ottobre 2022) è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali unodi 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13, avente diverse motivazioni. Per la Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uil, Ugl, Faisa cisal, Faisa-Confail, Usb ed Or.s.a: “Modifiche unilaterali all’organizzazione del lavoro da parte dell’azienda nel settore “manutenzione e infrastrutture”; Per l’ Or.s.a, inoltre: problematiche “Quadri – Funzionari” – “Problematiche cronoprogramma adeguamento treni per ottemperare alle prescrizioni Ansfisa” – “Problematiche personale settore Circolazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sciopero deiper lunedì 10 ottobre 2022. Il sindacato OR. S. A. ha comunicato che ci sarà uno sciopero che coinvolgerà i dipendentia Napoli , quindi potrebbero esserci disagi per chi viaggia su ...Uno sciopero del personaleè stato proclamato da alcune sigle sindacali per lunedì 10 ottobre. L'agitazione durerà 4 ore e si protrarrà dalle 9 alle 13. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli ...Sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13 è quello proclamato per lunedì 10 ottobre dagli aderenti a diverse sigle sindacali presenti all’interno dell’Ente Autonomo Volturno. A scagliarsi contro l’iniz ...L'agitazione di lunedì prossimo porterà a delle variazioni nel servizio Amts: tutti gli orari in cui potrebbe esserci uno stop dei bus 1' DI LETTURA CATANIA – Variazioni di servizio nel trasporto… Leg ...