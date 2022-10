Totoministri e cariche | Salvini rinuncia all' Interno | la Camera alla Lega Berlusconi rilancia Casellati alla Giustizia | ipotesi Visco all?Economia

Le parole d'ordine sono due: 'Rapidità' e 'urgenza'. Raccontano che Giorgia Meloni , nel vertice ad Arcore con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini , sia stata 'molto decisa'. Non solo per ottenere un '...Un "" che varia di giorno in giorno, persino di ora in ora, e che vede salire e scendere rapidamente i nomi in corsa. 1 di 12Le parole d’ordine sono due: Rapidità e urgenza. Raccontano che Giorgia Meloni, nel vertice ad Arcore con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, sia stata molto decisa. Non solo per ottenere un governo f ...Le parole d’ordine sono due: «Rapidità» e «urgenza». Raccontano che Giorgia Meloni, nel vertice ad Arcore con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, sia ...