Torino | Juric | 'Dobbiamo trasformarci in un gruppo vincente Schuurs? Mentalità pazzesca | ci lavoriamo come pazzi'

Come arrivano Ilha perso le ultime tre partite di campionato: l'ultima volta che ha ... La squadra diha segnato solo sette reti in campionato e nelle precedenti dieci stagioni solo nel ..."Sicuramente mi aspetto una gara difficile - spiega in conferenza stampa - ilè di per sé una squadra forte. La formazione diè dinamica e aggressiva, pressa per tutta la partita. ...Torino-Empoli (domani, ore 12.30) sa di primo bivio stagionale, con i granata che cercano la reazione dopo tre sconfitte consecutive per arrivare lanciati al derby della Mole. Lo sa anche Ivan Juric, ...Il tecnico: "L'Empoli gioca lo stesso calcio da anni. Valuterò chi far giocare tra Miranchuk e Radonjic accanto a Vlasic" ...