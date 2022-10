Tennistavolo | Mondiali a squadre 2022 | nella finale femminile Cina-Giappone 3-0 Tra gli uomini Cina-Germania per l’oro

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Oggi, sabato 8 ottobre, sono proseguiti idi, in programma a Chengdu, in, fino a domani: si sono disputati l’ultimo atto, con la consegna di oro ed argento, ed entrambe le semifinali maschili, con l’assegnazione delle due medaglie di bronzo. Tra le donne laliquida ilper 3-0: Chen Meng supera per 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) Miyuu Kihara, Wang Manyu batte per 3-1 (11-9, 9-11, 12-10, 11-5) Mima Ito e Sun Yingsha regola per 3-0 (11-7, 11-7, 11-8) Miyu Nagasaki. La, perdendo soltanto due set in tutto il torneo, conquista il 22° titolo iridato, mentre il, che non centradal ...