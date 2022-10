Tante le opportunità di visite gratuite durante il mese della prevenzione Ecco come prenotarsi

Leggi su iodonna

(Di sabato 8 ottobre 2022) A ottobre,gratis per ladel tumore al seno. La pandemia ha causato gravi ritardi nella esecuzione di test e screening contro i tumori femminili. Perciò oggi l’impegno dell’associazione Komen Italia è implementare ancora di più l’offerta di test gratuiti alle donne meno raggiungibili grazie alle sue “Carovane“. Per questolo fa anche con il sostegno di Slamp, brand di illuminazione che devolve al progetto parte del ricavatovendita dei suoi prodotti su shop.slamp.com e con il ministeroCultura che con “Laè il nostro capolavoro” offre a chi fa una donazione su.komen.it l’accesso gratuito in molti musei statali. ...