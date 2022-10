Tadej Pogacar torna padrone dopo lo smacco al Tour de France | doppietta al Lombardia | che volata contro Mas

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Rischiava di rimanere negli annali come una stagione maledetta, a differenza delle due precedenti che lo avevano visto trionfare aldenon si è abbattutole difficoltà alla Grande Boucle e si è andato a prendere la rivincita a fine anno: per lui laal Giro di. Lo sloveno in queste ultime settimane ha preparato al meglio l’appuntamento con la Classica delle Foglie Morte, che diventa la sua seconda Monumento in un palmares ancora tutto da aggiornare. Nella gara di oggi c’è stato un vero e proprio dominio per l’uomo della UAE Emirates che ha sfruttato prima il lavoro di squadra, poi si è messo in proprio staccando tutti e rimanendo con Enric Mas e Mikel Landa. I due iberici non impensierivano minimamente il vincitore dei ...