La Gazzetta dello Sport

Domani il resto della seconda giornata diMonza - Milano 2 - 3 (25 - 23, 25 - 23, 20 - 25, 23 - 25, 11 - 15) Melgarejo è la sorpresa di Piazza (il cubano entra nel terzo e chiude con 18 ...... che è arrivato a Verona da sorpresa e ora è top scorer in carica di, su un campione del ... Keita, su due liberi giovanissimi ma di grande prospettiva, su una fisicitàcome Sapozhkov,... Superlega, pazzesca Milano: si prende il derby in rimonta L'italo-cubano non sarà al via del campionato. Fino a gennaio giocherà in Cina allo Shanghai Possibile un ritorno per il finale di stagione ...Verona Volley si presenta ufficialmente, dal settore giovanile, alla nuova maglia, al roster di WithU Verona pronto per la SuperLega.