Sport dopo il Covid | come riprendere gli allenamenti in sicurezza

(Di sabato 8 ottobre 2022) Per chiunque sia solito praticareregolarmente, è importante seguire alcune precauzioni per poter ripartireil. Il, inutile dirlo, ha stravolto enormemente le nostre vite, avendoci costretto per alcuni anni e costringendoci ancora oggi alla modifica di diverse abitudini per quanto riguarda le nostre abitudini e la nostra quotidianità sia per quanto Questo articolo è stato pubblicato primanews.eu.

Sport News.eu

Ho saputola partita di mercoledì a Francoforte quanto la sua situazione fosse problematica, ma nessuno si aspettava questo. Era malato, ma sotto controllo. È davvero difficile accettare quello ...appena 4 minuti dal suo ingresso in campo, lo stesso Modeste serviva a Moukoko l'assist decisivo per il 2 - 1, poi era lui stesso a realizzare, nel recupero e con un colpo di testa, il gol del ... Sport dopo il Covid: quali controlli fare prima di riprendere gli allenamenti Per tutte le persone che sono rimaste positive al Covid e che erano solite praticare attività sportiva anche semplicemente a livello amatoriale e che desiderano riprendere è necessario seguire alcune ...Sabato di grande emozioni per Harry Kane: l'attaccante del Tottenham ha segnato la rete che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di battere per 1-0 il Brighton di De Zerbi in trasferta in Premier ...