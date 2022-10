Spalletti | «Non c’è euforia | né nello spogliatoio né in città | c’è consapevolezza di fare cose importanti»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano, presenta in conferenza stampa la partita di campionato contro la Cremonese in trasferta. «Abbiamo valutato Osimhen dopo gli esami clinici e l’analisi della condizione in base ad essi, non bisogna rischiare niente, si è visto anche l’ultima volta che ci siamo privati di un calciatore importante per un periodo del campionato che poteva essere determinante. Lo vogliamo a disposizione nelle condizioni diil calciatore del livello che è, quindi abbiamo deciso di dargli ancora un turno, non è ancora in condizione. Domani sta in panchina e non si allena, invece oggi si allena forte, domani pure e sarà a disposizione per la prossima partita. Non è il nome a farci trovare soluzioni, ma quello che fa quel nome. Se c’è stata la necessità di riportare la squadra a una dimensione terrena dopo l’Ajax? Stiamo cercando ...