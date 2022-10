Sondaggi politici | sale ancora Fratelli d' Italia ma gli italiani non si fidano di Giorgia Meloni

che valgono quello che valgono: "Rimane sotto il 50% l'indice di fiducia degli italiani nei confronti della probabile prossima premier Giorgia Meloni . Secondo il sondaggio ...Lo dicono idi Alessandra Ghisleri. La direttrice di Euromedia Research, in collegamento ... Il tema vero è che ci sono equilibridettati dai numeri della maggioranza di centrodestra ...AGI - Nel Partito democratico è iniziata la dolorosa e difficile analisi post elettorale per riprogettare il futuro e ripensare l’identità politica. I risultati non hanno rispettato le previsioni di ...Fratelli d'Italia è data prima al 26,6%. Staccato di quasi otto punti il Pd in calo al 18,7%. I dem si devono guardare le spalle dal Movimento 5 Stelle ora al 16%. Ma per il 51% ...