Smettetela di voler dominare il mondo La minaccia di Lavrov agli Usa

(Di sabato 8 ottobre 2022) Altissima tensione tra Russia e Stati Uniti. Mentre in Ucraina impazza la guerra, i rappresentanti diplomatici delle due superpotenze si lanciano strali e messaggi in codice. Il ministro degli Esteri del Cremlino ha preso la parola e ha chiestoStati Uniti di smetterla con la politica imperialista che gli Usa stanno portando avanti da tempo. Quanto all'arma nucleare,assicura che per la Russia non è assolutamente un'opzione. Devono imparare dai loro errori e abbandonare le pretese di dominio del. L'ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey, in un'intervista al settimanale Argumenty i Fakty.ha puntato il dito sulle «èlite statunitensi di mentalità russofoba che pensano in modo irrazionale e spingono la Casa Bianca a un confronto aperto con la Russia. Stiamo ...