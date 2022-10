Sky Sport | Serie A 2022 23 9a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 8 - 9 - 10 Ottobre

(Di sabato 8 ottobre 2022) Da sabato 8 a lunedì 10, appuntamento con la nonadella stagione/2023 diA TIM. Si inizia domani con Bologna-Sampdoria, dalle 20.45 su SkyCalcio, SkyUno, Sky251 e in streaming su NOW; si prosegue domenica con Torino-Empoli alle 12.30 suSkyCalcio, Sky251, Sky4K...

BOLOGNA - SAMPDORIA ore 20.45 -e DAZN SU DAZN - Telecronista: Alberto Santi; Commento tecnico: Federico Peluso. SUUno,Calcio,251,4K ...Così il campione del mondo Max Verstappen, parlando a, dopo la conquista della pole position nel Gp del Giappone di F1, che si disputerà domani. "Non ci penso troppo al secondo titolo mondiale, ... "NBA is back": dal 18 ottobre si parte con la regular season sui canali Sky Sport Max Verstappen centra la pole a Suzuka, anche se con il giallo dell'episodio del rischio di incidente con Norris: "Stavo scaldando le gomme, abbiamo avuto un piccolo spavento. Lando non doveva andare ...