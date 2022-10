Silvia Cipriani ultime notizie | indagato suo nipote Valerio

La Procura di Rieti, nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa della 77enne ex postina, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti investigative, ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario ma non per occultamento di cadavere, ...Dopo il ritrovamento di una donna che si suppone con ragionevole certezza possa essere la 77enne ex postina,, scomparsa a luglio, la procura di Rieti ha deciso di iscrivere il nipote nel registro degli indagati. I resti di un corpo in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati nei ...Il nipote di Silvia Cipriani è stato indagato: le ultime notizie sulla donna scomparsa da Rieti Le forze dell’ordine continuano a essere convinte che Silvia Cipriani sia stata uccisa e che il suo ...Dopo il ritrovamento di una donna che si suppone con ragionevole certezza possa essere la 77enne ex postina, Silvia Cipriani, scomparsa a luglio, la procura di Rieti ha deciso di iscrivere il… Leggi ...