IlPiacenza

La montagna, infatti, è laad esser tagliata fuori, ma talvolta " così emerge " anche la ... Per Colombero "l'assenza di internet tocca anche la, perché ci sono zone in cui chi va in ......gli agenti della polizia locale di Spoltore e una squadra dei vigili del fuoco di Pescara per mettere inl'area e liberare la carreggiata. Sono state necessarie diverse ore di lavoro... «Sicurezza: se prima c'erano azioni così efficaci, come mai mi hanno eletta Lasciateci lavorare» Le baby gang sono in aumento e questo non è altro che il risultato del disagio delle città in crisi. Un disagio che colpisce i giovani sempre più in tenera età, adolescenti annoiati del quotidiano, ab ...Separazione Totti-Blasi, il 14 ottobre ci sarà la prima udienza In attesa che arrivi l'istanza di separazione, è già iniziata la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il prossimo 14 otto ...