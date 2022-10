Siccità | dopo cinque mesi la Regione Lazio delibera lo stato di calamità

(Di sabato 8 ottobre 2022) Roma – “Abbiamoto la dichiarazione didiper le avversità legate allaverificatasi dal mese di maggio nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo e i conseguenti danni per le aziende agricole dovuti alle perdite nelle loro produzioni”. Ad annunciarlo, in una nota, è l’assessore all’ Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della, Enrica Onorati, che spiega: “Parliamo di danni valutati per un importo complessivo di quasi 600mila euro nelleprovince del. Il nostro impegno, in attesa che il Ministero ci assegni la quota di riparto, sarà quello di batterci affinché nel fondo di solidarietà 102/2004 siano garantite risorse idonee a ...

La Stampa

... la Regione dà una mano alle imprese: rimborsi al via Scattano nuove ricerche per l'81enne scomparso, Protezione civile in campo Il coro Monteverdi di Ruda si esibisce in Repubblica Cecai danni ...... poi ha cercato di sedurlo in una camera da lettoche gli altri ospiti se ne erano andati. ... Leggi Anche, Virzì racconta l'umanità contemporanea arsa in un dramedy distopico e 'troppo' ... Dopo la lunga siccità arriva la pioggia su tutta la Granda