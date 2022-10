Sfregiata la scultura di Jago contro il razzismo a Castel Sant’Angelo L’artista | «Mi spiace per Roma»

Leggi su open.online

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un nome di un’opera che, fatalmente, ne ha racchiuso l’infelice destino. In Flagella Paratus Sum, Sono pronto al flagello, opera di, al secolo Jacopo Cardillo,35enne originario di Frosinone, è stata rimossa per ragioni di sicurezza dal Comune didopo essere stata «deturpata in maniera importante» nella notte fra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre. La, raffigurante un giovane profugo sdraiato a terra sul ponte di una nave, opera dal forte valore simbolico e di denunciail, era stata collocata sul ponte degli Angeli alo scorso agosto. Giulia Silvia Ghia, assessora alla Sicurezza del I municipio di, quest’oggi ne ha annunciato la rimozione, per ...