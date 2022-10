Serie B | Venezia-Bari | le formazioni ufficiali

(Di sabato 8 ottobre 2022) UnaB sempre più interessante, tra outsider inaspettate e favorite partite male. Tra queste si possono citare, i lagunari – da retrocessi – sembravano essere una delle compagini da battere per la corsa al titolo; i pugliesi – da neopromossi – un club che punta alla salvezza in cadetteria. E invece la classifica, e il rendimento delle due squadre, fino ad ora ci dice il contrato. I veneti occupano la parte bassa della classifica e i baresi combattono per la vetta. Ecco, di seguito, ledi, match valido per l’ottava giornata di campionato. Dopo l’anticipo a porte inviolate tra Genoa e Cagliari, si passa ad un’altra sfida che potrebbe regalare emozioni e soprattutto gol. Il, con appena 7 punti ...

Commenta per primo Ecco le formazioni die Bari, che si affrontano nel pomeriggio diB:: Joronen; Wisniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano, Andersen, Busio, Haps; Cuisance; Pohjanpalo, Novakovich. Bari : Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Maiello, ......00 Ascoli Modena Ore 14:00 Brescia Cittadella Ore 14:00 Pisa Parma Ore 14:00 Ternana Palermo Ore 14:00Bari Ore 16:15 Frosinone Spal Ore 16:15 Reggina Cosenza CLASSIFICAB Reggina, Bari,...Venezia-Bari è la gara dell’8^ giornata del campionato di Serie B 2022/2023. I biancorossi, come detto, sono reduci della vittoria esplosiva contro il Brescia per 6-2 e ora guidano la classifica di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...