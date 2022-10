Serie B LIVE | al 45' Ascoli 1-0 | Brescia 1-0 | Palermo 0-0 | Parma 0-0 Venezia-Bari 0-0

QUOTIDIANO NAZIONALE

5 Dopo il pareggio nell'anticipo tra Genoa e Cagliari, l'ottava giornata diB ha in programma sette partite. Alle 14 la maggior parte dei match: l'Ascoli sfida il Modena, che cerca continuità dopo il successo contro la Reggina, il Venezia, corsaro una settimana fa a ...Sono trentatré i precedenti inB tra le due compagini, con un bilancio di quindici vittorie ... Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su OneFootball e anche su Helbiz, piattaforma per la ... Diretta Serie A oggi, partite e risultati live. Sassuolo-Inter dalle 15 Le trovate come sempre sul nostro sito. 13.30 Buon pomeriggio carissimi lettori di TuttoB.com e benvenuti al LIVE dell'ottava giornata del campionato di Serie B. Oggi seguiremo insieme le cinque gare ...Il 9° turno di Serie A si aprirà con la partita in programma tra Sassuolo ed Inter: resta connesso con noi per news ed in formazioni oltre che per seguire la partita in Diretta LIVE ...