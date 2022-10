Serie B 2022 23 | la Reggina travolge il Cosenza nel derby calabro | Frosinone 2-0 sulla Spal

(Di sabato 8 ottobre 2022) Doppia vittoria casalinga nei due match del tardo pomeriggio diB.che vince ampiamente ilcalabrese contro ile ritorna quindi in testa al campionato, in compagnia del Bari. Subito Rivas porta in avanti gli uomini di Inzaghi. Nel secondo tempo chiudono il match Menez e Pierozzi. 3-0 finale. Da segnalare al minuto 88? l’espulsione per una gomitata comminata a Martino. 2-0 invece il risultato tra. Reti di Caso e Mazzitelli. Anche qui c’è stato un rosso diretto: Arena. SportFace.

