Serie A Tutte le partite alle 15 00 della domenica La migliore soluzione possibile per risparmiare energia elettrica

Leggi su optimagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Anche il mondo del calcio sta preparandosi al razionamento dell’. L’escalation dei prezzi dell’costringe le famiglie, le imprese, gli enti pubblici, le organizzazioni civili e ludiche a trovare delle soluzioni per abbassare i consumi ed il conseguente conto energetico. E’ stata la Lega Pro la prima a muoversi per una decisa svolta nell’organizzazione del calendario per(leggi di più) . L’ideaLega Pro è quella di disputarele gare di giorno per evitare di accendere i potentissimi impianti di illuminazione degli stadi che consumano tantissimacon bollette sempre più spropositate. Per lamaggiori si pensa invece ...