Segni zodiacali | a ognuno il suo anti-stress | scopri qual è il tuo!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ogni segno zodiacale ha un suo modo per combattere lo. Prova a trovare quello che fa per te in base al tuo mese di nascita! Quando siamo costretti ad affrontare momenti particolarmente pesdella nostra vita, ci capita di sfogarci con dei veri e propri. Niente di innaturale, in fondo. Oggi pertanto vi sveliamoè il modo che, in base al vostro segno zodiacale, potreste utilizzare. Ecco i migliori rimedi per una giornata difficile. Ariete: trovate consolazione nel cibo. Cucinare e mangiare è la vostra passione, per questo quando siete un po' giù armarvi di pentole, fornelli, attrezzi per dare sfogo alla vostra creatività food può aiutare. Anche perché dopo... Si mangia tutto! Toro: trovate consolazione nello shopping. Che sia online o in store, acquistare in maniera ...