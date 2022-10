SBK Portimao | Rea amaro | ' Demoralizzante essere superati così da Bautista'

E' un Jonathan Rea amaro quanto realista quello che analizza Gara 1 di, terminata sul podio ma, ancora una volta, senza la possibilità di poter aspirare alla vittoria. Il problema principale continua a essere uno, ossia la poca cavalleria della sua Kawasaki ZX - ...Vince e convince Toprak Razgatlioglu a, confermandosi un campione in pista quanto fuori, dato che uno dei primi pensieri de turco è rivolto a Victor Steeman, sfortunato protagonista della giornata. "Aspettiamo delle buone ...Lo spagnolo di Ducati non ha ben compreso il perché della Direzione Gara di accorciare la prima gara a 14 giri contro i 20 previsti inizialmente. Il secondo posto finale va più che bene a ...Johnny terzo: "Quando calano le gomme non posso più dire la mia. Ci manca potenza, sul resto si può lavorare" E’ un Jonathan Rea amaro quanto realista quello che analizza Gara 1 di Portimao, terminata ...