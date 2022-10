Sassuolo-Inter | il tecnico lancia l’allarme | rivelazione in diretta su DAZN

AGI - Reduce dalla pesante vittoria europea con il Barcellona, l'torna a sorridere anche in campionato dopo due sconfitte consecutive. Al Mapei Stadium battuto il2 - 1 grazie alla doppietta di Dzeko, arrivato a quota 101 gol in Serie A . Inutile ...1 - 2 (0 - 1)(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic (82' Ayhan), Ferrari (90' Tressoldi), Rogerio; Frattesi (82' Alvarez), Maxime Lopez, Thorstvedt (71' Harroui); Laurienté, ..."Oggi abbiamo avuto tantissima voglia di vincere e quello ha superato la stanchezza fisica e mentale post Barcellona. Sapevamo le difficoltà di questa partita ma abbiamo ottenuto due vittorie che ...L'Inter di Simone Inzaghi vince sul campo del Sassuolo per 1-2. Al gol nel primo tempo di Dzeko, ha risposto Frattesi nel secondo dopo un gran cross di Rogerio dalla sinistra. Ma a circa un quarto d'o ...